أسيوط ـ محمود عجمي:

التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عددًا من شباب وفتيات ذوي الهمم الذين تم توفير فرص عمل لهم في منشآت القطاع الخاص، بإجمالي 43 فرصة خلال ثلاثة أشهر، وذلك في إطار تنفيذ نسبة الـ5% المقررة قانونًا لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بادرت بعض الشركات والمصانع بتجاوز هذه النسبة دعمًا لجهود الدولة في تمكينهم ودمجهم في سوق العمل.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن رعاية ودعم الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، ضمن أهداف "رؤية مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن المحافظة تبذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم اللازم لذوي الهمم، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجههم، مشيدًا بالدور الإيجابي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، ومؤكدًا أن توفير هذه الفرص يعكس التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية الدور المجتمعي للشركات والمؤسسات الإنتاجية في توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهذه الفئة، معتبرًا ما تحقق من إنجازات في هذا الملف خطوة مهمة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي القدرات الخاصة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ودمجهم الكامل في المجتمع.

حضر اللقاء كل من حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حازم حسن، وكيل وزارة العمل، حيث أشادا بتعاون القطاع الخاص في استيعاب الشباب والفتيات من ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل ملائمة لهم، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة.