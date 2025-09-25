بالصور- محافظ جنوب سيناء يشهد افتتاح معرض "بريق الفضة" بمتحف شرم الشيخ

جنوب سيناء- رضا السيد:

افتتح متحف شرم الشيخ المعرض المؤقت "بريق الفضة.. فن متجدد عبر العصور"، بحضور الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الثقافة، بهدف الحفاظ على التراث المصري وتعزيز السياحة الثقافية، وكان في استقبالهم الدكتورة مريم سعيد، مدير متحف شرم الشيخ .

ويضم المعرض أكثر من 80 قطعة أثرية نادرة من الحُليّ والأواني الفضية التي تعكس القيمة الفنية والرمزية للفضة عبر العصور، ومن أبرزها عقد نادر من الدولة الحديثة "الأسرة 18"، و742 عملة متنوعة تشمل عملات رومانية ودراهم عباسية وعثمانية، إضافة إلى مقتنيات فاخرة من أسرة محمد علي مثل ولاعة الأميرة فوزية، وعلب السجائر المزخرفة، وقطع أسماك فضية مفصلية ذات تصميم مميز.

وأشاد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالمعرض وما يحتويه من معروضات فريدة تبرز عراقة الحضارة المصرية وتنوعها، مؤكدًا أن هذه الفعاليات الثقافية تسهم في تعزيز مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية تجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية، وتبرز اهتمام الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.

وأوضحت مديرة المتحف، أن المعرض يمتد لمدة ستة أشهر في قاعة الحضارات بالمتحف، ليتيح للزوار فرصة استكشاف روائع الفن الفضي وأهميته الرمزية والفنية في الحضارات المختلفة.