حملة موسعة بالإسماعيلية تغلق 25 سنتر دروس خصوصية مخالف (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شنت الوحدة المحلية لحي ثالث، اليوم الأربعاء، حملة موسعة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وشرطة المرافق، استهدفت مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المقامة بدون تراخيص داخل نطاق الحي، وذلك في إطار جهود محافظة الإسماعيلية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وخلال الحملة، تم غلق وتشميع 25 مركزًا مخالفًا، إلى جانب تحرير 25 محضرًا ضد أصحاب تلك المراكز لمخالفتهم الاشتراطات القانونية وعدم حصولهم على المستندات الرسمية اللازمة لمزاولة النشاط.

وأكد مسؤولو الحملة أن المراكز المستهدفة تزاول نشاطها بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، ما يمثل خرقًا للقوانين المنظمة للعملية التعليمية، فضلًا عن الإضرار بمصلحة الطلاب وإهدار دور المؤسسات التعليمية الرسمية.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على المراكز التعليمية غير المرخصة، والتصدي لأي محاولات لاستغلال الطلاب وأولياء الأمور، مع توفير البدائل الشرعية من خلال مجموعات تقوية داخل المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

وشددت المحافظة على استمرار الحملات في مختلف الأحياء والمراكز لضبط أي مخالفات مماثلة، والتعامل الفوري معها في إطار خطة شاملة لضبط المنظومة التعليمية والحد من الدروس الخصوصية.