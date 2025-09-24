محافظ قنا يتابع أعمال مجمع مواقف نجع حمادي ويوجه بسرعة التنفيذ

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء مجمع مواقف نجع حمادي الجديد، وذلك في إطار حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية على أرض الواقع والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد الحفيظ القائم بأعمال مديرية الإسكان، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب عدد من مهندسي ومنفذي المشروع.

ومن جانبه أكد محافظ قنا أن المشروع يُعد خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة البنية التحتية لقطاع النقل الداخلي، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروع مع الالتزام بأعلى معدلات الأمان والجودة.

كما وجه مديرية الإسكان والقائمين على التنفيذ بضرورة تكثيف الجهود للإسراع في إنجاز كافة الأعمال.

ويُقام مجمع المواقف الجديد على مساحة إجمالية تبلغ 8 آلاف متر مربع، ويضم مبنى إداريًا مكونًا من طابقين على مساحة 700 متر مربع، ومظلة مخصصة للمركبات بمساحة 4500 متر مربع، إلى جانب شبكة طرق داخلية وأرصفة على مساحة 2800 متر مربع، فضلًا عن أسوار وبوابات لتأمين وتنظيم حركة الدخول والخروج.