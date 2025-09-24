بالصورـ وكيل تعليم أسيوط يواصل متابعة انتظام الدراسة بساحل سليم

أسيوط ـ محمود عجمي:

واصل محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جولاته الميدانية لليوم الرابع على التوالي منذ انطلاق العام الدراسي الجديد 2025–2026، حيث تفقد عددًا من المدارس التابعة لإدارة ساحل سليم التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بكافة الصفوف الدراسية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من أسامة عبد العال، مدير إدارة ساحل سليم التعليمية، وكمال عبد الرحمن، وكيل الإدارة.

بدأت الجولة بزيارة مدرسة ساحل سليم الثانوية بنات، التي تضم 1154 طالبة موزعات على 24 فصلًا دراسيًا، حيث تفقد الفصول والمعامل والمكتبة، وتابع عددًا من الحصص الدراسية، واستمع إلى استفسارات الطالبات حول نظام البكالوريا الجديد، موضحًا مزاياه التي تشمل تعدد فرص دخول الامتحانات، وتخفيف عدد المواد الدراسية مقارنة بالنظام القديم، وسهولة اختيار المسارات التعليمية. رافقه خلال الزيارة محمد مختار، مدير المدرسة، ورشا أبو اليزيد، وكيل شؤون العاملين، وعلياء عبد الحميد، وكيل شؤون الطلبة.

كما شملت الجولة زيارة مدرسة ساحل سليم الإعدادية بنات، التي تضم 1550 طالبة موزعات على 32 فصلًا، حيث تفقد الفصول الدراسية وتابع الأنشطة المدرسية بحضور عماد علام، مدير المدرسة، وعادل عبد الصادق من المتابعة الميدانية.

واختتم وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة الخوالد الابتدائية المشتركة، حيث اطمأن على انتظام الحضور وتسليم الكتب الدراسية، وتطبيق نظام فصل المخلفات وتوزيع سلال القمامة، في إطار تعزيز الوعي البيئي داخل المدارس.

وخلال جولاته، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالإشراف اليومي، وغلق أبواب المدارس خلال اليوم الدراسي، ومنع دخول أولياء الأمور إلا في الأوقات المحددة، وتسليم الكتب الدراسية، وتسكين المعلمين لسد العجز في التخصصات، وإعلان الجداول الدراسية وقوائم الفصول.

كما تفقد الفصول والأفنية ودورات المياه والمعامل والمكتبات، واطمأن على جاهزيتها، وتحدث مع التلاميذ والمعلمين حول سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب، مؤكدًا أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية، والاهتمام بالأنشطة الصفية، واكتشاف وتنمية مواهب الطلاب، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسي.