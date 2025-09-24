وكيل تعليم جنوب سيناء يشدد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي

بالصور- قافلة مجانية تخدم 1739 مواطنًا في الشرقية

ثوانٍ أنقذت صاحب المنزل.. مفاجأة في انهيار عقار من 5 طوابق بالمنيا - فيديو

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية للبنات بمدينة طور سيناء، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، بحضور نجلاء الجعلي، مديرة المدرسة.

وحرص وكيل الوزارة على تفقد الفصول الدراسية، واطمأن على تسليم الكتب الدراسية لجميع الطالبات، مؤكدا على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وعدم تعرض الطلاب والطالبات لأي إيذاء نفسي أو جسدي.

كما طالب بضرورة التزام الطلاب والطالبات بالحضور المدرسة، وتفعيل الأنشطة المدرسية، مؤكدًا على أهمية عدم الغياب.

وأشار إلى أن جميع المدارس على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة تشهد حالة من الانضباط والنظام.