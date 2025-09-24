الاحتفال بمرور 5 سنوات على افتتاح أول مستشفى مجاني لسرطان الأطفال في الصعيد

جنوب سيناء - رضا السيد:

تواصل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جولتها التفقدية بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة آخر مستجدات المشروعات البيئية وأعمال التطوير بها.

وأجرت اليوم الأربعاء، زيارة بوادي مجير التابع لمدينة دهب، بحضور اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة دهب، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية.

والتقت وزيرة التنمية المحلية بعدد من الأسر البدوية بالمنطقة، واستمعت لأبرز التحديات والمشكلات التي تواجههم في مجالات "الكهرباء، المياه، التعليم والخدمات الصحية"، كما استمعت إلى الحرف والأنشطة التي يمارسها الأهالي، في إطار الاهتمام بدعم المجتمع المحلي .

ووجهت رئيس مدينة دهب بسرعة بحث حلول مشكلات أهالي وادي مجيرح بجنوب سيناء، مؤكدة على أن الدولة حريصة على متابعة احتياجات المواطنين والعمل على تحسين جودة الحياة في مختلف المناطق، خاصة القرى والوديان البعيدة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق بين الوزارات المعنية ومحافظة جنوب سيناء لوضع حلول عاجلة ومستدامة للمشكلات التي طرحها اهالي الوادى.

كما وجهت ببحث توفير فرص لأهالي الوادي ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة، ودراسة إمكانية تطبيق حلول تعتمد على الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء. موجهة النصيحة للأسر العربية بالبحث عن فرص عمل جديدة خارج نطاق الوادي، لزيادة مصادر الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن أبناء الوادي جزء أصيل من المجتمع، وأن الدولة حريصة على دعمهم وتوفير احتياجاتهم، خاصة في مجالات التعليم والصحة، مشددة على متابعة تنفيذ المطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية.