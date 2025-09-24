أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل في مبادرة "المليون طائر"، حيث تفقد مزرعة التكتلات الاقتصادية بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم، والمقامة على مساحة 2000 متر مربع، والتي تمثل نموذجًا عمليًا للمشروعات التنموية والاقتصادية التي تستهدفها المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وعبداللطيف عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ونواب رئيس المركز.

وخلال جولته، تفقد اللواء أبو النصر مكونات المزرعة التي تضم ثلاثة أبراج لتربية الحمام، ومزرعة للبط، وأحواضًا لزراعة نبات الإيزولا، بالإضافة إلى أحواض مياه تخدم الأنشطة المختلفة داخل المزرعة. كما شملت الجولة الاطلاع على ماكينة فرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي "كمبوست"، يسهم في تحسين جودة التربة وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب مخزنين للأعلاف ومنفذين لتسويق المنتجات وبيعها مباشرة للمواطنين.

ووجّه المحافظ باستغلال كافة المساحات المتاحة داخل المزرعة لزراعة النباتات والأعلاف الخضراء، مع التوسع في زراعة نبات الإيزولا وتوفير التجهيزات اللازمة لأحواضه، نظرًا لقيمته الغذائية العالية التي تدعم أهداف المبادرة. كما شدد على ضرورة استغلال المنطقة البحرية المجاورة، التي تبلغ مساحتها فدانًا، لإضافة أنشطة جديدة في مجالي الزراعة والإنتاج الحيواني، بما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمزرعة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن مبادرة "المليون طائر" تُعد أحد المحاور الأساسية في خطة المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المبادرة لا تقتصر على زيادة أعداد الطيور فحسب، بل تشمل تطوير سلاسل القيمة بدءًا من إنتاج الأعلاف، مرورًا بالزراعة التكاملية، وصولًا إلى توفير منافذ تسويق مباشرة تخدم المواطنين.

وأضاف أن محافظة أسيوط تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتشجيع صغار المزارعين والشباب على تبني أساليب حديثة ومستدامة في الزراعة والإنتاج الحيواني، بما يفتح آفاقًا جديدة للعمل، ويدعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030.