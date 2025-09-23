باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه.. خطة لتحويل دهب إلى وجهة سياحية عالمية

الدقهلية - رامي محمود:

شنت إدارة مرور الدقهلية، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة الصحة، حملة مكبرة ومفاجئة لإجراء تحاليل مخدرات لسائقي السيارات على طريق (أجا - المنصورة) بمنطقة منية سندوب.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد من السائقين الذين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة بعد إجراء التحاليل الفورية لهم، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والحد من حوادث الطرق.

وشملت الحملة أيضًا التفتيش على المخالفات المرورية، والتأكد من صلاحية المركبات، والالتزام بالتعريفة المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات مستمرة لضبط الحالة المرورية والتأكد من خلو السائقين من المواد المخدرة، حمايةً لأرواح المواطنين.