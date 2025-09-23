إعلان

نزيف بالمخ مفاجىء ينهي حياة صيدلانية أثناء عملها في مستشفى بالمنيا

كتب : جمال محمد

04:36 م 23/09/2025

جثة - أرشيفية

المنيا- جمال محمد:

شهد مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، اليوم الثلاثاء، وفاة مفاجئة لصيدلانية، إثر إصابتها بنزيف في المخ أثناء تأدية عملها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوفاة صيدلانية أثناء تواجدها في مقر عملها بمستشفى المنيا للتأمين الصحي.

بالانتقال تبين وفاة الدكتورة "هند عاطف" 25 سنة، إثر تعرضها لنزيف حاد في المخ بشكل مفاجئ.

جرى إيداع جثة الصيدلانية المتوفية بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ونعى المستشفى عبر صفحتها الرسمية الدكتورة المتوفية، وسط حالة كبيرة من الحزن الذي خيم على زملائها، مؤكدين أنها كانت مثالاً للانضباط وحب الخير للجميع.

نزيف بالمخ وفاة صيدلانية مستشفى التأمين الصحي المنيا

