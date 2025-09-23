إعلان

التأمين الصحي بالدقهلية يعلن تشغيل عيادة الأطفال الجديدة بمركز اللجان الطبية

كتب : مصراوي

04:12 م 23/09/2025
الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور محمد رياض، مدير فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي بمحافظة الدقهلية، بدء تشغيل عيادة الأطفال الجديدة بمركز اللجان الطبية التخصصية بجوار الجامع الكبير بمنطقة سندوب بالمنصورة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025، وكذلك نقل لجنة القلب (كبار) من عيادة ابن لقمان إلى المركز ذاته اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025.

من جانبه قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تحسين وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة، مشددًا على أن صحة المواطن أولوية قصوى تأتي في صدارة اهتمامات القيادة السياسية، مضيفًا أن ما يتم تنفيذه من توسعات وتطوير في المنظومة الصحية بالدقهلية، يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة علاجية وصحية آمنة ومتكاملة، وليكون إضافة مهمة تدعم المنظومة الصحية وتخدم أهالي الدقهلية بصورة أفضل.

ومن جانبه أوضح مدير عام التأمين الصحي، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاحتياجات المواطنين وتيسيرًا عليهم، بما يضمن تقديم خدمات طبية أكثر تطورًا وتغطية شاملة للمستفيدين من خدمات التأمين الصحي، مؤكدًا أن مركز اللجان الطبية التخصصية الجديد مجهز وفق أحدث المعايير لتقديم خدمة طبية متميزة.

الدكتور محمد رياض التأمين الصحي بالدقهلية مركز اللجان الطبية التخصصية محافظة الدقهلية تشغيل عيادة الأطفال الجديدة

