المنيا- جمال محمد:

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لأعمال التشطيبات النهائية بمباني الإسكان الفندقي المتميز بالمدن الجامعية داخل وخارج الحرم الجامعي، تمهيدًا لبدء تسكين الطلاب الوافدين والمغتربين.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة عدد من القيادات الجامعية، من بينهم الدكتور مدحت عثمان رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، والدكتورة سمية محروس مدير عام إدارة المدن الجامعية، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة والإدارة الهندسية.

وأكد فرحات أن إنشاء السكن الفندقي للطلاب يأتي في إطار خطة الجامعة لتوفير بيئة سكنية راقية ومتكاملة الخدمات تليق بالطلاب، وتدعم جودة الحياة الجامعية، وخاصة للطلاب الوافدين الذين يمثلون جزءًا مهمًا من المجتمع الأكاديمي، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال حتى الانتهاء منها بالكامل وفقًا لأعلى المواصفات.

كما أشار إلى أن الجامعة تعمل على وضع خطط مستقبلية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية وتطوير خدماتها بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب.

وشملت الجولة معاينة مبنى رقم (3) للطالبات داخل الحرم الجامعي، الذي يضم 120 غرفة فندقية بسعة 240 سريراً، و10 أجنحة مجهزة، بالإضافة إلى مبنى "هـ" بمدينة الطلبة خارج الحرم الجامعي، بطاقة استيعابية مماثلة.

واطمأن رئيس الجامعة على أن الأعمال تُنفذ وفقًا لمعايير فندقية تضاهي مستوى الـ 3 نجوم، حيث تم تجهيز كل غرفة بحمام خاص، وسريرين منفصلين، وشاشة عرض، ومكتبين، وثلاجة صغيرة، ودولاب، إلى جانب جناح خدمات بكل طابق، بما يضمن بيئة متميزة ورعاية متكاملة للطلاب.