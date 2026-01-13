في يوم واحد.. رفع 320 طن مخلفات من 5 أحياء بمدينة طور سيناء

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم لثلاثاء، حملات نظافة مكثفة بعدد من الأحياء، لرفع المخلفات والأتربة، وكنس الشوارع وتجريفها، مع رفع مراكز تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية ، تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، بظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

قال علي حماده، رئيس مدينة الطور، إنه جاري تنفيذ خطة النظافة بأحياء المدينة، مشيرًا إلى أن الحملة انطلقت بحي الـ 720 وحدة، والـ 840 وحدة، وحى الروضة، وحي النصر، وحي الزهراء، باستخدام المعدات الخاصة بالمدينة، للارتقاء بالمظهر الحضاري طبقًا للخطة المدرجة لتنفيذ الحملة بكافة الأحياء.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الحملة أسفرت عن رفع نحو 320 طن من المخلفات والأتربة، مؤكدًا على استمرار الحملات بشكل يومي دون تهاون، بجانب رفع كفاءة بعض الطرق ضمن خطة الصيانة الدورية.

وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بعدم إلقاء المخلفات والرديم في الشوارع، لضمان بيئة صحية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.