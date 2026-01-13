إعلان

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بنظام عقود الاستعانة فى جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

03:25 م 13/01/2026
بدأت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بنظام عقود الاستعانة، وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد جبران، وزير العمل، وتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بشأن سد العجز الوظيفي، ودعم منظومة العمل بالمحافظة.

وقال أكرم محمد سيد أحمد، مدير المديرية، إنه جرى تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية محمد بيبرس، مندوب وزارة العمل، وبمشاركة عدد من العاملين بالمديرية، لعقد المقابلات الشخصية مع المتقدمين لشغل الوظائف.

وأوضح مدير المديرية في تصريح اليوم، أن اللجنة تقوم بعملها طبقًا للمعايير الخاصة بشغل الوظائف، مشيرًا إلى حرص وزارة العمل ومحافظة جنوب سيناء على دعم القوى البشرية وسد الاحتياجات الوظيفية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد استمرار جهود المديرية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة العمل، بما يحقق الصالح العام ويدعم خطط التنمية بالمحافظة.

جنوب سيناء محمد جبران وزير العمل

