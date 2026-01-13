قنا – عبدالرحمن القرشي:

تواصل جهات التحقيق بمحافظة قنا التحقيق في واقعة وفاة فتاة عشرينية بقرية خزام التابعة لمركز قوص، بعد الاشتباه في تعرضها للتجويع وسوء المعاملة داخل منزل أسرتها، حيث قررت النيابة حبس والدها 15 يومًا على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وخلال جلسات التحقيق، أنكر الأب جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لم يحتجز ابنته داخل غرفة، ولم يمنع عنها الطعام أو الرعاية الطبية، نافيًا مسؤوليته عن وفاتها، ومشيرًا إلى أن ما يُتداول بشأن الواقعة «غير صحيح ولا أساس له».

في المقابل، وجهت والدة الفتاة، اتهامًا مباشرًا لطليقها، مؤكدة أنه تعمد حبس ابنتهما داخل المنزل، ومنعها من الطعام لفترات طويلة، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها.

وأوضحت الأم أنها انفصلت عن المتهم منذ نحو عشر سنوات، وأنها حاولت خلال الفترة الأخيرة التواصل مع ابنتها للاطمئنان عليها، إلا أن الأب كان يتهرب من الرد، ويقدّم مبررات غير دقيقة بشأن مكان وجودها، مدعيًا إقامتها لدى أقارب، قبل أن يتبين لاحقًا عدم صحة تلك الأقوال، بحسب ما جاء في أقوالها أمام جهات التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد باستقبال مستشفى قوص المركزي جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، وبها شبهة جنائية.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة سارة (ح.ح)، 20 عامًا، حيث أشارت التحريات الأولية والتقارير الطبية المبدئية إلى وجود سوء تغذية حاد ونقص شديد في النمو، مع الاشتباه في أن الوفاة وقعت نتيجة الامتناع عن الطعام لفترة طويلة.

وعلى إثر ذلك، جرى التحفظ على الأب، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت في البداية حبسه 4 أيام على ذمة القضية، قبل أن تقرر تجديد حبسه 15 يومًا، مع استمرار سماع الشهود، وانتظار استكمال التقارير الطبية وتحريات الأجهزة الأمنية.