تفاصيل مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم.. موعد الانطلاق وطريقة التنظيم

كتب : طارق الرفاعي

03:05 م 13/01/2026
بدأت مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال، اليوم الثلاثاء، ختام منافساتها المحلية، التي تستمر حتى غدًا لحسم أسماء المتأهلين إلى المرحلة الدولية، بعد منافسات قوية بين الفائزين في التصفيات المحلية السابقة، وسط أجواء تنظيمية دقيقة ومتابعة من لجان التحكيم.

وتشهد الجولات النهائية مشاركة المتسابقين الحاصلين على المراكز الأولى في المراحل المحلية، حيث يجري تصعيد 3 متسابقين من كل قسم، يتم تكريم 2 منهم، بينما يتأهل صاحب المركز الأول رسميًا إلى النسخة الدولية، التي تشارك بها 32 دولة يمثلها 42 متسابقًا من مختلف دول العالم.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، بينما يديرها الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي للمسابقة، الذي أكد أن المنافسات الدولية تنطلق في 30 يناير 2026 وتستمر حتى 2 فبراير.

وأوضح "مصيلحي" أن المسابقة يصاحبها تنظيم جولات دعائية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة بورسعيد، إلى جانب إقامة حفلين كبيرين للافتتاح والختام يُذاعان على شاشة التلفزيون المصري بحضور الوزراء وكبار مسؤولي الدولة.

وتتزامن فعاليات الافتتاح مع يوم الجمعة، حيث تبث صلاة الجمعة بالتلفزيون المصري من بورسعيد احتفالًا بهذا الحدث الدولي الكبير، الذي يأتي هذا العام في نسخته الدولية التاسعة تحت اسم الشيخ المرحوم محمود علي البنا، بينما تشرف على كافة مراحل التحكيم لجان تضم كبار علماء الأزهر الشريف ونخبة من كبار المنشدين المصريين.

مسابقة بورسعيد حفظ القرآن والابتهال مصطفى مدبولي

