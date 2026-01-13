إعلان

إزالة 213 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

02:21 م 13/01/2026
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جانب من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (3)
  • عرض 3 صورة
    جانب من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (2)

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 213 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الــ 28 لإزالة التعديات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة تضمنت 43 حالة على أرض أملاك الدولة، و 170 حالة على الأراضي الزراعية، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية لإزالة التعديات يجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية، بدأت بالمرحلة الأولى التي انطلقت 10 من يناير الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر، تعقبها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير القادم، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إزالة حالات تعدي على أملاك الدولة ببني سويف إزالة 213 حالة تعد على الأراضي الزراعية إزالة التعديات ببني سويف

