ضحية التجويع.. ننشر التقرير الطبي المبدئي لجثة فتاة قنا

كشف مصدر بمديرية الصحة في مركز قوص بمحافظة قنا، تفاصيل التقرير الطبي المبدئي الخاص بجثة فتاة قرية خزام، سارة حمدي، والتي تبلغ من العمر 20 عامًا.

وأوضح المصدر، أن التقرير أفاد بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثة المتوفاة، حيث تبين وجود آثار نقص نمو حاد وسوء تغذية شديد، ما يعكس تعرضها لفترة طويلة من الحرمان الغذائي والإهمال.

وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة بشكل قاطع في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن تحديد وجود شبهة جنائية من عدمه يتوقف على تحريات المباحث ونتائج التحقيقات الجارية.

وأكد المصدر أن الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم إيداعها مشرحة مستشفى قوص المركزي لحين استكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصدور قرار نهائي بشأنها.

وكانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا بالواقعة، لتبدأ الجهات المختصة في فحص ملابسات الوفاة، وسط حالة من الحزن والغضب بين أهالي القرية، فيما تواصل النيابة سماع أقوال الشهود ومراجعة التقارير الطبية وتحريات الأجهزة الأمنية لكشف الحقيقة كاملة.