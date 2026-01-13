إعلان

ضحية التجويع.. ننشر التقرير الطبي المبدئي لجثة فتاة قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:01 م 13/01/2026 تعديل في 03:01 م

جثة-أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر بمديرية الصحة في مركز قوص بمحافظة قنا، تفاصيل التقرير الطبي المبدئي الخاص بجثة فتاة قرية خزام، سارة حمدي، والتي تبلغ من العمر 20 عامًا.

وأوضح المصدر، أن التقرير أفاد بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثة المتوفاة، حيث تبين وجود آثار نقص نمو حاد وسوء تغذية شديد، ما يعكس تعرضها لفترة طويلة من الحرمان الغذائي والإهمال.

وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة بشكل قاطع في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن تحديد وجود شبهة جنائية من عدمه يتوقف على تحريات المباحث ونتائج التحقيقات الجارية.

وأكد المصدر أن الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم إيداعها مشرحة مستشفى قوص المركزي لحين استكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصدور قرار نهائي بشأنها.

وكانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا بالواقعة، لتبدأ الجهات المختصة في فحص ملابسات الوفاة، وسط حالة من الحزن والغضب بين أهالي القرية، فيما تواصل النيابة سماع أقوال الشهود ومراجعة التقارير الطبية وتحريات الأجهزة الأمنية لكشف الحقيقة كاملة.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قنا مركز قوص قرية خزام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم.. موعد الانطلاق وطريقة التنظيم
أخبار المحافظات

تفاصيل مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم.. موعد الانطلاق وطريقة التنظيم

الرقابة المالية تنظم صرف تأمين حوادث المركبات لأول مرة
اقتصاد

الرقابة المالية تنظم صرف تأمين حوادث المركبات لأول مرة
على رأسها مبنى الداخلية.. تحويل مباني الوزارات إلى مشروعات فندقية وخدمية
أخبار مصر

على رأسها مبنى الداخلية.. تحويل مباني الوزارات إلى مشروعات فندقية وخدمية
تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

مصر والسنغال والمغرب ونيجريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا
رياضة محلية

مصر والسنغال والمغرب ونيجريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون