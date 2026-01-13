إعلان

لـ 120 ألف طالب.. المنيا تنهي استعداداتها لامتحانات الإعدادية بنظام "البوكليت"

كتب : جمال محمد

02:41 م 13/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    استعدادات تعليم المنيا
  • عرض 3 صورة
    الشهادة الإعدادية بالمنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات التعليمية التسع، ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 /2026، بحضور صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر انعقادها يوم السبت 17 يناير الجاري.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ كافة القواعد والضوابط المنظمة لسير الامتحانات، مؤكدا ضرورة الالتزام الكامل بنظام المراقبة والملاحظة، واستلام مظاريف الأسئلة، وانتظام عمل فرق توزيع الأسئلة في المواعيد المحددة، بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية وعدم حدوث أي معوقات.

كما تم التأكيد على منع حمل أو استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو المراقبين، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الانضباط وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لتوفير بيئة امتحان آمنة ومنضبطة، تكفل حقوق الطلاب وتساعدهم على أداء الامتحانات في أجواء ملائمة.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 119 ألفًا و925 طالبًا وطالبة، موزعين على 505 لجان امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن امتحانات هذا العام ستُعقد بنظام البوكليت، بإجمالي 4 نماذج للامتحان، وذلك في إطار توجيهات الوزارة لتطوير منظومة التقييم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عماد كدواني المنيا امتحانات الإعدادية نظام البوكليت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على رأسها مبنى الداخلية.. تحويل مباني الوزارات إلى مشروعات فندقية وخدمية
أخبار مصر

على رأسها مبنى الداخلية.. تحويل مباني الوزارات إلى مشروعات فندقية وخدمية
قرار جديد من القضاء بشأن طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك بأكتوبر
حوادث وقضايا

قرار جديد من القضاء بشأن طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك بأكتوبر
شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"
أخبار السيارات

شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"
تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

الرقابة المالية تنظم صرف تأمين حوادث المركبات لأول مرة
اقتصاد

الرقابة المالية تنظم صرف تأمين حوادث المركبات لأول مرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون