إعلان

محافظ القليوبية يترأس اجتماعًا لتحديث المخطط الاستراتيجي للخصوص

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:03 م 13/01/2026

محافظ القليوبية يترأس اجتماعًا لتحديث المخطط الاست

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الخصوص.

يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة المحافظة لتطوير العمران القائم وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف الحالي للحيز العمراني والاشتراطات التخطيطية الجديدة، مع التركيز بشكل خاص على كيفية استغلال مساحة 67 فداناً تم إضافتها مؤخراً للحيز العمراني للمدينة.

وأكد المحافظ انه سيتم تخصيص هذه المساحة لتكون "منطقة خدمات متكاملة" تضم مشروعات في قطاعات الصحة، التعليم، والخدمات العامة، وذلك لسد العجز في المرافق الأساسية وتوفير متنفس خدمي جديد لأهالي مدينة الخصوص.

وخلال اللقاء، أكد المهندس أيمن عطية، أن الهدف الاستراتيجي من تحديث المخطط هو صياغة رؤية مستقبلية شاملة لمدينة الخصوص، تشمل تحديث شبكات الطرق والمواصلات، وتطوير برامج الإسكان، ورفع كفاءة البنية الأساسية وتوفيق أوضاع الكيانات الصناعية الموجودة بالمدينة لمنع الانشطة المخالفة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تركز على "رصد وتحليل الوضع الراهن" لجمع بيانات دقيقة تعكس احتياجات المواطنين الفعلية على أرض الواقع، مما يضمن وضع اشتراطات تخطيطية مرنة وعملية.

من جانبها، أعلنت هيئة التخطيط العمراني عن بدء العمل الفعلي في تحديث المخطط بالتنسيق مع المحافظة ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن المخطط الجديد سيعمل على تعزيز المزايا التنافسية لمدينة الخصوص وتحديد فرص التنمية المتاحة.

وحضر الاجتماع كل من نائب المحافظ والسكرتير العام وأعضاء مجلس النواب عن مدينة الخصوص وممثلون عن هيئة التخطيط العمراني بالإضافة إلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلي مديريات الخدمات (الصحة، التربية والتعليم، الأبنية التعليمية، الطرق، الشباب والرياضة).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تحديث المخطط الاستراتيجي للخصوص خطة القليوبية لتطوير العمران القائم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قلقان منه.. ده حرم الجزائر".. الغندور يثير الجدل حول حكم مباراة مصر والسنغال
رياضة محلية

"قلقان منه.. ده حرم الجزائر".. الغندور يثير الجدل حول حكم مباراة مصر والسنغال
على رأسها مبنى الداخلية.. تحويل مباني الوزارات إلى مشروعات فندقية وخدمية
أخبار مصر

على رأسها مبنى الداخلية.. تحويل مباني الوزارات إلى مشروعات فندقية وخدمية
تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

أحد أبناء طبيب الشرقية يكشف كواليس أزمة تحويشة الـ 50 مليون جنيه
أخبار المحافظات

أحد أبناء طبيب الشرقية يكشف كواليس أزمة تحويشة الـ 50 مليون جنيه

شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"
أخبار السيارات

شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون