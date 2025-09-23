كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي مدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جنازة شابين توفيا في حادث تصادم على طريق الإسكندرية - القاهرة الزراعي في نطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وادى أهالي مدينة دسوق صلاة الجنازة على الفقيدين بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي ليوارى جثمانهما الثرى بمقابر أسرتهما بمدينة دسوق وسط جنازة مهيبة شارك فيها العديد من أهالي دسوق.

كان 3 أشخاص لقوا مصرعهم، بينما أصيب آخر، أمس الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى جامبو بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز دمنهور.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، إذ تبين وفاة "عبد الزين عبده الطايف"، 29 عاما، مقيم الدلنجات، و"محمود السعيد عمر"، 42 عاما، مقيم دسوق، و"محمد السيد الحمادي"، 36 عاما، مقيم دسوق.

وأصيب "نادر إدريس الشوالحي"، 25 عاما، مقيم الدلنجات، بكسور مضاعفة بالساقين، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له داخل مستشفى دمنهور التعليمي.

ونقلت الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.