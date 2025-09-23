خاتم ذهب مقابل جسدها.. اتهام مدير مدرسة بالتحرش بطالبة في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اتهمت أسرة طالبة بالصف الأول الثانوي في محافظة القليوبية، مدير مدرسة بالتحرش بابنتهم، وأثارت هذه الواقعة موجة غضب واسعة بين أولياء الأمور.

وحررت الأسرة محضرًا بالواقعة، مؤكدة أن ابنتهم تعاني من حالة نفسية سيئة بعد الحادث الذي وقع في ثالث أيام العام الدراسي الجديد.

تفاصيل الواقعة كشفتها التحريات، حيث تبين أن مدير المدرسة ويدعى "م.ف.ف" 58 سنة، مقيم بكفر شبين، استدرج الطالبة إلى غرفة المصلية داخل المدرسة، وعرض عليها هاتفاً محمولاً وخاتم ذهب مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، والطالبة رفضت مساومته واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تهرب وتبلغ شقيقها الذي سارع بالاتصال بالنجدة.

وتمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

كما أسفر فحص هاتفه المحمول وخزينة مكتبه عن العثور على عدد كبير من الصور والفيديوهات الخادشة للحياء لطالبات أخريات، بجانب مقتنيات وأموال كان يستخدمها في استدراج ضحاياه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، فيما شدد أهالي المنطقة على ضرورة محاسبة المتهم وفرض رقابة مشددة على المؤسسات التعليمية لضمان حماية الطلاب.