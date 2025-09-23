قنصل الصين بالإسكندرية: العلاقات مع مصر في أعلى مستوياتها (صور)



البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 3 أشخاص مصرعهما، بينما أصيب آخر، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى جامبو بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز دمنهور.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، إذ تبين وفاة "عبد الزين عبده الطايف"، 29 عاما، مقيم الدلنجات، و"محمود السعيد عمر"، 42 عاما، مقيم دسوق، و"محمد السيد الحمادي"، 36 عاما، مقيم دسوق.

وأصيب "نادر إدريس الشوالحي"، 25 عاما، مقيم الدلنجات، بكسور مضاعفة بالساقين، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له داخل مستشفى دمنهور التعليمي.

ونقلت الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.