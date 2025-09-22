ختام أولمبياد الشركات ببورسعيد بمشاركة 23 ألف رياضي (صور)

شهد اللواء إسماعيل الفار، مساعد وزير الشباب والرياضة للعلاقات الحكومية، نائبًا عن الوزير الدكتور أشرف صبحي، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، نيابة عن المحافظ اللواء أركان حرب محب حبشي، اليوم الاثنين، حفل ختام أولمبياد الشركات بصالة المدينة الرياضية نطاق حي الضواحي ببورسعيد، والمقامة في نسختها الـ 58 تحت رعاية دكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس اتحاد الشركات، ودكتور أحمد اسماعيل، رئيس الاتحاد العربي، والدكتور عمرو الحداد، وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز، مدير عام الاتحادات النوعية بالوزارة، ومحمد عبد العزيز، منسق عام البطولة ومدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وعدد من قيادات الاتحادات وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رؤساء الشركات والهيئات ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ببورسعيد ووسائل الإعلام المختلفة.

رحب المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس اتحاد الشركات، بالضيوف الحضور، وموجهًا الشكر للقائمين على البطولة على استمرار نجاحها، ومؤكدًا أن الجميع يتشرف أن تحتضن محافظة بورسعيد هذه البطولة المشرفة المشارك بها 23 ألف رياضي يمثلون 165 شركة في أولمبياد الشركات رقم 58، كما وجه الشكر لمحافظة بورسعيد ووزارة الشباب والرياضة وجميع الأجهزة المعنية على دعمها الكبير البطولة.

وجه المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، نيابة عن محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير، إلى دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه الكبير للشباب والرياضة في كافة جموع مصر بشكل عام وبورسعيد بشكل خاص، ومنها أولمبياد الشركات التي تتشرف بورسعيد باستضافتها للدورة الـ 13 على التوالي على أرضها، وأن بورسعيد تشرفت باستضافة أكثر من 23 رياضي في البطولة الذين أظهروا على مدار 18 يومًا مشاركة إيجابية بأخلاق عالية

نقل اللواء إسماعيل الفار، مساعد وزير الشباب والرياضة للعلاقات الحكومية، تحيات دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة للحضور، كما وجه الشكر للقائمين على أولمبياد الشركات والمشاركين بها، مؤكدًا أن هناك حرص من الوزير ومتابعة مستمرة لظهور البطولة بالمظهر اللائق بالتنسيق مع محمد عبد العزيز، منسق البطولة ومدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

وتضمن حفل ختام أولمبياد الشركات اخماد الشعلة وإنزال العلم، ودخول طابور العرض، ثم كلمات الضيوف، وإعلان الفرق الفائزة بالدروع الخمسة للشركات، والتي كان من بينها لأول مرة تقديم درعي ذوي الهمم والسيدات، وأختتم الحفل بأوبريت استعراضي بمشاركة عدد من الفرق الاستعراضية على أرض بورسعيد.