إعلان

الإسماعيلية تطلق حملات مكثفة لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار

كتب : أميرة يوسف

03:01 م 23/12/2025

حملة لتحصين الكلاب الضالة أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسماعيلية – أميرة يوسف

تابعت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية حملة ميدانية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، ضمن جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام 2030، وطبقًا للمادة 23 من قانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي أقره مجلس النواب.

وشملت الحملة التي نفذتها لجنة من إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري، بالتعاون مع أعضاء جمعية الرفق بالحيوان وحي أول الإسماعيلية، نطاقي السلطان حسين وميدان شامبليون، حيث تم تحصين 30 كلبًا من الكلاب الحرة بلقاح السعار.

وأكد دكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملة هدفت إلى تحصين الكلاب بمصل السعار، مشددًا على أهمية الدور المجتمعي للمواطنين من خلال المشاركة بالدعم والإرشاد لتحديد الأماكن المناسبة لتنظيم الحملات القادمة.

كما تضمنت الحملة توعية المواطنين بخطورة مرض السعار وأعراضه على الإنسان والحيوان، وكيفية انتقاله، والإجراءات الصحيحة في حالة العقر، بالإضافة إلى نشر ثقافة الرفق بالحيوان والتربية السليمة للحيوانات الأليفة.

وتم وضع خطة زمنية ومكانية لمتابعة المنطقة في حال ظهور أي حالات جديدة. وتواصل المديرية حملاتها بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان لتغطية كافة مناطق المحافظة ومراكزها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحصين الكلاب الضالة حملات مكثفة لتحصين الكلاب مرض السعار مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يحافظ الذهب على اتجاهه الصعودي الأيام المقبلة؟ خبراء يجيبون
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟