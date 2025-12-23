الإسماعيلية تطلق حملات مكثفة لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار

الإسماعيلية – أميرة يوسف

تابعت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية حملة ميدانية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، ضمن جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام 2030، وطبقًا للمادة 23 من قانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي أقره مجلس النواب.

وشملت الحملة التي نفذتها لجنة من إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري، بالتعاون مع أعضاء جمعية الرفق بالحيوان وحي أول الإسماعيلية، نطاقي السلطان حسين وميدان شامبليون، حيث تم تحصين 30 كلبًا من الكلاب الحرة بلقاح السعار.

وأكد دكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملة هدفت إلى تحصين الكلاب بمصل السعار، مشددًا على أهمية الدور المجتمعي للمواطنين من خلال المشاركة بالدعم والإرشاد لتحديد الأماكن المناسبة لتنظيم الحملات القادمة.

كما تضمنت الحملة توعية المواطنين بخطورة مرض السعار وأعراضه على الإنسان والحيوان، وكيفية انتقاله، والإجراءات الصحيحة في حالة العقر، بالإضافة إلى نشر ثقافة الرفق بالحيوان والتربية السليمة للحيوانات الأليفة.

وتم وضع خطة زمنية ومكانية لمتابعة المنطقة في حال ظهور أي حالات جديدة. وتواصل المديرية حملاتها بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان لتغطية كافة مناطق المحافظة ومراكزها.