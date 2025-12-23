البعوض بعد النمل الأبيض.. تحرك عاجل لإنقاذ أهالي الأقصر من غزو الحشرات

الأقصر – محمد محروس:

طالب عدد من أهالي حي شرق بمدينة الأقصر، وخاصة القاطنين بجوار الأراضي الزراعية، المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بالتدخل لمساعدتهم في مكافحة انتشار الحشرات الضارة والبعوض بالمنطقة، والتي شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.

ومن جهته كلف محافظ الأقصر اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قام رئيس المدينة بالتنسيق مع الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، لتنفيذ حملة تطهير ومكافحة للحشرات الضارة، شملت رش المبيدات الحشرية بالشوارع.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر أن الحملة استهدفت الأماكن العامة والشوارع المحيطة بالأراضي الزراعية بمنطقة حي شرق، بهدف تطهيرها وتعقيمها، والحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

وأضاف أن الحملة ستستمر بشكل دوري ومنتظم، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والحد من انتشار الحشرات والبعوض.

كانت مديرية الزراعة أعلنت مؤخرًا عن بدء حملة حصر شاملة لمنازل قرية "الدير" بمركز إسنا، بهدف الكشف عن بؤر النمل الأبيض ومعالجتها، وتعكس هذه الخطوة حالة الاستنفار الخدمي في الأقصر، مع السعي لتطهير كافة المناطق من الآفات التي تهدد صحة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.