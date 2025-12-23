جراحة دقيقة بمستشفيات جامعة أسيوط تنقذ رضيعًا من مضاعفات كيس سحائي

أسيوط ـ محمود عجمي:

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة أسيوط، في إجراء عملية جراحية دقيقة لرضيع يبلغ من العمر شهرين، كان يعاني من كيس سحائي أسفل الظهر مصحوبًا بعيوب خلقية متعددة ومعقدة.

جاء هذا الإنجاز الطبي بدعم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

استقبل مستشفى الأطفال برئاسة الدكتور ياسر فاروق الحالة، حيث تم وضع الرضيع بالرعاية المركزة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل تحويله إلى مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب برئاسة الأستاذ الدكتور طارق راجح.

وأظهرت أشعة الرنين المغناطيسي وجود كيس سحائي بارز بالفقرات القطنية العجزية، إلى جانب عيوب خلقية مركبة شملت خروج المثانة، فتق إربي، وخلع بمفصل الحوض.

ونظرًا لخطورة الحالة وحاجتها لتدخل عاجل لمنع مضاعفات عصبية، تم تشكيل فريق طبي متعدد التخصصات بقيادة الدكتور محمد السيد محمود، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، وضم الدكتور شادي عبد الرحيم حسان، والطبيب محمد الغرياني، والطبيبة نرجس سمير عزمي، بمشاركة فريق من قسم جراحة التجميل تحت إشراف الدكتور محمد مقبول، وضم الطبيب عبد الله هاشم، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب شريف عبد الناصر، طبيب مقيم، وفريق من قسم التخدير بقيادة الدكتورة هالة سعد، والدكتورة نشوى فاروق، مدرس بالقسم، والطبيب أحمد وهبي، مدرس مساعد بالقسم، والطبيبة رحمة علي، والطبيب مصطفى أبو الفتوح، أطباء مقيمين بالقسم، إلى جانب هيئة التمريض برئاسة الأستاذ محمود شعبان.

تركزت العملية على محورين أساسيين: استئصال الكيس السحائي لحماية الأعصاب ومنع تسرب السائل النخاعي، ثم رتق الأم الجافية المحيطة بالنخاع الشوكي بدقة لضمان استقرار الجهاز العصبي.

أعقب ذلك تدخلات تجميلية دقيقة لترميم الأنسجة الرخوة وتغطية العيوب الجلدية الناتجة عن الجراحة، بهدف منع التلوث وحماية الرتق العصبي.

وتكللت العملية بالنجاح، حيث خضع الرضيع لبرنامج رعاية دقيقة بمستشفى الأطفال تحت إشراف الدكتور ياسر فاروق والدكتور جمال عسكر، رئيس قسم طب الأطفال، حتى استقرت حالته وتماثل للشفاء الكامل.