بعد واقعة "الزوامل".. تمساح غامض يظهر في أبو حماد بالشرقية -صور

كتب : ياسمين عزت

02:39 م 23/12/2025
    أثناء رصد تمساح بالمياه
    الإجراءات اللازمة حيال العثور على تمساح بأبو حماد

الشرقية - ياسمين عزت:

شكلت غرفة عمليات الطوارئ بمحافظة الشرقية، فريقًا من مديرية الطب البيطرى وجهاز شئون البيئة، للتأكد من وجود تمساح جديد بمياه مصرف مائي مار في عزبة واصف التابعة لقرية عمريط بمركز أبوحماد، وذلك بعد تداول فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يشير إلى وجود تمساح بالمياه.

من جانبهم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق وجود جسم كبير متحرك في مياه مصرف مائي بعزبة واصف التابعة لقرية عمريط بمركز أبو حماد بالشرقية وأكد الأهالي الذين التقطوا الفيديو أنهم شاهدوا جسم تمساح معلنين عن مخاوفهم من وجوده في المياه.

فحصت الجهات المختصة الفيديو الذي وثق ظهور التمساح في مياه المصرف فيما أشارت شؤون البيئة بالشرقية إلى فحص الفيديو والتأكد من وجوده فعليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاصطياده وتمشيط المجاري المائية حرصا على سلامة المواطنين.

كان أحد الأهالي، وثق ظهور التمساح في المصرف المائي بالتقاط فيديو له أثناء ظهوره ومن ثم قام بنشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي إعلانات عن وجود كائن مفترس مناشدا هو والأهالي بضرورة وسرعة التحرك لاصطياده والتأكد من عدم وجود آخرين حرصا على سلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن الأهالي خلال شهر ديسمبر الجاري أعلنوا عن مخاوفهم من وجود تماسيح في مياه مصرف قرية الزوامل، واتخذت الجهات المعنية في الشرقية كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتم اصطياد تمساح بعد نحو أسبوع من البحث وتمشيط المياه ليظهر تمساح جديد وفق ما أعلن الأهالي بأبو حماد.

تمساح غامض يظهر في أبو حماد أبو حماد بالشرقية غرفة عمليات الطوارئ بالشرقية وجود تمساح جديد بمياه مصرف مائي

إعلان

