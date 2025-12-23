جنايات شبرا الخيمة تُعاقب مسؤولة شركة توريدات بالسجن والغرامة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريم مسؤولة توريدات مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك لاتهامها بالتهرب الضريبي بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وتضمن أمر الإحالة إحالة المتهمة "نرمين. م. ع"، بصفتها المسؤولة القانونية عن شركة "ال... للتوريدات العمومية"، ومقرها القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، في القضية رقم 28866 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2702 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة، خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى يونيو 2020، وبصفتها خاضعة ومسجلة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهربت من سداد الضريبة المستحقة على نشاطها التجاري في مجال التوريدات العمومية، وذلك بعدم التقدم لمصلحة الضرائب للتسجيل في المواعيد القانونية المحددة.

كما كشفت أوراق القضية أن المتهمة قدمت خدمات دون الإقرار عنها ضريبيًا، ولم تسدد الضريبة المستحقة، إضافة إلى خصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم، على النحو المبين تفصيلًا في التحقيقات.