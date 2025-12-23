البعوض بعد النمل الأبيض.. تحرك عاجل لإنقاذ أهالي الأقصر من غزو الحشرات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تعديل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصف الأول والثانى الإعدادي، وذلك في إطار حرصها على توفير سبل الراحة للطلاب وتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

وأوضحت المديرية، أن الامتحانات ستنطلق يوم 10 يناير المقبل، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام الجدول، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن داخل اللجان.

وأكدت مديرية التعليم، استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية لضمان تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، المحاور التنظيمية الدقيقة لضمان سير امتحانات النقل على أكمل وجه، مع تأكيد الجاهزية التشغيلية واللوجستية الكاملة لكل اللجان.

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم، أنه جرى وضع خطة توزيع مديري ورؤساء اللجان والملاحظين بشكل عادل وشفاف، لضمان الحيادية ومنع المجاملات مع إصدار التكليفات والتجهيزات والإجراءات لضمان حسن سير عملية الامتحانات في الشهادة الإعدادية العامة والمهنية للفصل الدراسي الأول، وهي:

ـ إصدار قرارات الندب والتكليف لرؤساء اللجان والملاحظين في التوقيتات المحددة.

ـ التأكد من عدم وجود موانع قانونية لدى المكلفين بأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط الإداري داخل كل لجنة.

ـ توفير الرعاية الصحية والعمالة لضمان بيئة آمنة وصحية للطلاب، تم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الخدمات المعاونة.

- التشديد على ضرورة توفير زائرة صحية أو طبيب في كل لجنة امتحانية، للتعامل الفوري مع أي حالات طوارئ صحية قد تحدث بين الطلاب أو القائمين على المراقبة.

- التأكد من توفير العدد الكافي من العمال داخل اللجان بالمدارس، للحفاظ على نظافة اللجان وتأمينها وتيسير حركة دخول وخروج الطلاب.