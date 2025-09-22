بالصور - محافظ أسوان يتفقد 1540 مدرسة استعدادًا للعام الدراسي

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عددًا من المدارس بنطاق قرى أبو الريش بحري وقبلي بمركز أسوان، في إطار متابعته الميدانية المستمرة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

واستهل المحافظ جولته بحضور طابور الصباح بمجمع مدارس أبو الريش بحري للتعليم الأساسي، كما تفقد مدرسة أبو الريش قبلي الإعدادية، بالإضافة إلى مدرسة الشهيد حمدي الابتدائية.

وقدم المحافظ خالص التهاني لأبنائه الطلاب والطالبات، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا مثمرًا مليئًا بالتفوق والتحصيل المتميز، لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى المراحل التعليمية المختلفة.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تمت مبكرًا لضمان توفير منظومة تعليمية متكاملة داخل 1540 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، والتي تستقبل نحو 434,992 طالبًا وطالبة، من بينها 23 مدرسة جديدة تم إنشاؤها أو إحلالها كليًا أو توسيعها، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة بسيطة وشاملة في 55 مدرسة.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود جاءت ثمرة التنسيق المستمر مع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء يسري عبد الله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتم تحقيق الجاهزية المطلوبة بالمدارس، مع توفير البيئة التعليمية المناسبة من خلال الاهتمام بالإجراءات التأمينية، مثل تركيب كاميرات المراقبة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين وتأمين الوسائل والمستلزمات التعليمية.

وحرص المحافظ على الاستجابة لعدد من المطالب الجماهيرية، مؤكدًا أن قرى أبو الريش ستشهد خلال الفترة القادمة العديد من المشروعات في مختلف قطاعات العمل العام ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم تنفيذ الخطة العاجلة، بما في ذلك دعم محطة الشيخ علي، ومخطط تطوير الطريق الرئيسي أسوان/القاهرة الزراعي فور الانتهاء من هذه المشروعات الحيوية.