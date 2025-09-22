تموين الشرقية تشن حملات مُكبرة لضبط الأسواق بالحسينية في الشرقية - صور

بالصور - محافظ أسوان يتفقد 1540 مدرسة استعدادًا للعام الدراسي

الشرقية - ياسمين عزت:

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والمفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، برئاسة المهندس أحمد القواشتي، مدير عام التجارة الداخلية بالحسينية، للمرور على الأسواق والأنشطة التجارية. وأسفرت الحملات عن تحرير عدة محاضر، أبرزها:

- محضر رقم 21956 جنح الحسينية ضد بائع اسطوانات بوتاجاز متجول لتجميعه 20 أسطوانة معبأة للبيع في السوق السوداء.

- محضر رقم 21957 جنح الحسينية ضد محطة تموين سيارات لتجميع 1600 لتر بنزين 80.

- محضر رقم 21958 جنح الحسينية ضد بقالة جملة وضبط 100 ربطة سكر وزن الربطة 10 كجم.

- محضر رقم 21959 جنح الحسينية ضد محل أسمدة ومبيدات وضبط 25 شيكارة سلفات ماغنسيوم.

- محضر رقم 2885 جنح منشأة أبو عمر ضد صيدلية بدون ترخيص، مع التحفظ على جميع الأدوية وإغلاق وتشميع الصيدلية.

- محضر رقم 6461 جنح صان الحجر ضد محطة تموين سيارات لتصرفها 3572 لتر بنزين 80 و2057 لتر سولار.

وأكد وكيل وزارة التموين أن جميع المضبوطات تم التحفظ عليها، وأن المحاضر أُعدت لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.