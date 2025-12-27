إعلان

أثناء اقتلاعها.. إصابة سائق سقطت على سيارته شجرة بالبحيرة (صور)

كتب : أحمد نصرة

04:36 م 27/12/2025
    سقوط شجرة على سيارة
    سقوط شجرة على سيارة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب سائق، اليوم السبت، إثر سقوط شجرة أثناء اقتلاعها على سيارة أجرة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة قسم دمنهور بسقوط شجرة أثناء اقتلاعها على سيارة أجرة "سيرفيس" خلف مبنى النيابة الإدارية. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين إصابة محمد عبد الباقي أحمد، 50 عامًا، باشتباه كسر في الفخذ الأيسر وجرح قطعي بالرأس طول 5 سم، وتم نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وأزيلت آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطر مكتب النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

