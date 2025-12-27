أثناء اقتلاعها.. إصابة سائق سقطت على سيارته شجرة بالبحيرة (صور)

بمشاركة أطفال من اليابان.. مكتبة الإسكندرية تعرض أكبر لوحة مرسومة في العالم

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب سائق، اليوم السبت، إثر سقوط شجرة أثناء اقتلاعها على سيارة أجرة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة قسم دمنهور بسقوط شجرة أثناء اقتلاعها على سيارة أجرة "سيرفيس" خلف مبنى النيابة الإدارية. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين إصابة محمد عبد الباقي أحمد، 50 عامًا، باشتباه كسر في الفخذ الأيسر وجرح قطعي بالرأس طول 5 سم، وتم نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وأزيلت آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطر مكتب النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.