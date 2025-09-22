إعلان

صحة المنيا تؤهل 54 صيدليًا للعمل بمراقبة العهد الدوائية (صور)

12:40 م الإثنين 22 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    صحة المنيا (1)
  • عرض 4 صورة
    صحة المنيا (2)
  • عرض 4 صورة
    صحة المنيا (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

نظّمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، اختبارًا لتأهيل 54 صيدليًا من مختلف الإدارات الصحية التسع على مستوى المحافظة للعمل بإدارة مراقبة العهد الدوائية.

جاءت الفعالية تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية.

وأكدت المديرية أن هذا الاختبار يأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في محافظة المنيا.

وأُقيمت الاختبارات تحت إشراف الدكتورة غادة أحمد شعبان، مدير الإدارة العامة لطب الصيادلة، والدكتورة إيناس يعقوب يونان، مدير إدارة مراقبة العهد الدوائية، بمشاركة عدد كبير من صيادلة الإدارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صحة المنيا مراقبة العهد الدوائية مديرية الشؤون الصحية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الإجراءات الجنائية".. ننشر الإجراءات الكاملة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية
الإدارية العليا: صب الحصيرة الخرسانية يحمي رخصة البناء من الإلغاء
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة