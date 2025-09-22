صحة المنيا تؤهل 54 صيدليًا للعمل بمراقبة العهد الدوائية (صور)

ضبط 6000 علبة جبنة منتهية الصلاحية في مخزن غير مرخص بالأقصر (صور)

بالصور - محافظ أسوان يتفقد 1540 مدرسة استعدادًا للعام الدراسي

"طلاب من أجل مصر" ترحب بدفعة طب الجديدة بجامعة بورسعيد الأهلية (صور)

المنيا - جمال محمد:

نظّمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، اختبارًا لتأهيل 54 صيدليًا من مختلف الإدارات الصحية التسع على مستوى المحافظة للعمل بإدارة مراقبة العهد الدوائية.

جاءت الفعالية تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية.

وأكدت المديرية أن هذا الاختبار يأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في محافظة المنيا.

وأُقيمت الاختبارات تحت إشراف الدكتورة غادة أحمد شعبان، مدير الإدارة العامة لطب الصيادلة، والدكتورة إيناس يعقوب يونان، مدير إدارة مراقبة العهد الدوائية، بمشاركة عدد كبير من صيادلة الإدارة.