وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس القوصية مع انطلاق الدراسة (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الإثنين، جولة مفاجئة بعدد من مدارس مركز القوصية، شملت مدارس فوزي أبوسيف الابتدائية بنين، وفوزي أبوسيف الابتدائية بنات، ومهران خلاف الإعدادية بنات، وأبو بكر الصديق الإعدادية بنات، للاطمئنان على سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي 2025-2026.

رافقه خلال الجولة الدكتورة حسناء مبروك، مدير إدارة القوصية التعليمية، وعلي طه، وكيل الإدارة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية.

استهل وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة فوزي أبوسيف الابتدائية بنين، التي تضم 21 فصلًا و3 قاعات لرياض الأطفال، حيث شارك الطلاب طابور الصباح وحفل الاستقبال، وشاركهم تحية العلم وترديد النشيد الوطني، دعمًا لقيم الولاء والانتماء، خاصة مع انتظام الدراسة بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني في جميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والرسمية والمتميزة.

كما تفقد دسوقي فصول مدرسة فوزي أبوسيف الابتدائية بنات، التي تضم 28 فصلًا بإجمالي 1290 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى قاعتين لرياض الأطفال، بحضور مديرة المدرسة ماجدة ماهر ووكيلة المدرسة نادية محمد. وشملت الجولة أيضًا مدرسة مهران خلاف الإعدادية بنات، التي تضم 37 فصلًا بإجمالي 1750 طالبة، ومدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنات، التي تضم 24 فصلًا بإجمالي 1031 طالبة، بحضور مديرة المدرسة جيهان كرم بولس ووكيلة المدرسة إيمان أحمد حسن.

وخلال الجولة، اطمأن وكيل الوزارة على تسليم الكتب الدراسية للطلاب وتسكين المعلمين، خاصة معلمي الحصة لسد العجز في بعض التخصصات، كما تفقد الفصول الدراسية والأفنية ودورات المياه وحجرات الوسائل التعليمية والمعامل والمكتبات، وتأكد من جاهزيتها. وتحدث مع الطلاب والمعلمين للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وتسكين الطلاب الجدد ومستوى الأطفال والتلاميذ، ومدى توافر الوسائل التعليمية والأدوات اللازمة.

وقدّم دسوقي التهنئة للعاملين والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، مشددًا على أهمية الالتزام بالكلمة الموحدة عن حب الوطن وتعميق قيم الولاء والانتماء، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسي. كما أكد حرصه على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام العملية التعليمية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.