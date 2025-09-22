بالصور- محافظ أسيوط يطلق مبادرة "كنوز يدوية" لدعم الحرف وتمكين الشباب

أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات مبادرة "كنوز يدوية" التي تنظمها إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، بهدف تقديم دورات تدريبية مجانية للشباب والفتيات في مجالات الحرف اليدوية والهاند ميد. وتهدف المبادرة إلى تنمية مهارات المشاركين وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بما يفتح أمامهم آفاق عمل جديدة ويوفر لهم مصادر دخل مناسبة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعماً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر الفعاليات عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونفيسة عبد السلام مدير إدارة المشاركة المجتمعية، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مركز أسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، وأمل جميل مدير العلاقات العامة بشركة المياه.

وخلال جولته، تفقد المحافظ ورش التدريب وأقسام المعرض الذي أقيم عقب انتهاء الدورة التدريبية، والذي ضم منتجات متنوعة في مجالات الريزن، وصناعة الشمع، والخرز، والكونكريت، وغيرها من الحرف اليدوية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المبادرة ستجوب مختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار الحرص على إحياء الحرف اليدوية والتراثية باعتبارها رافداً اقتصادياً مهماً ووسيلة للحفاظ على الهوية الثقافية، فضلاً عن دورها في توفير فرص تدريب وتأهيل للشباب والفتيات وتمكين المرأة اقتصادياً.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على تكثيف إقامة مثل هذه الدورات والمعارض، من خلال التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتمكين الشباب والمرأة كأحد محركات النمو للاقتصاد المحلي.