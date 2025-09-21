جنوب سيناء تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" لتصحيح الوعي المجتمعي (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت في محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك"، التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية، وذلك برعاية المحافظ الدكتور خالد فودة، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف وعدد من الوزارات والمؤسسات المجتمعية.

أكد مسؤولون تنفيذيون ودينيون، خلال حفل الإطلاق الذي أقيم بديوان عام المحافظة بمدينة الطور، أن المبادرة مشروع وطني يهدف لبناء الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة والسلوكيات السلبية، مشددين على توفير كافة الإمكانيات لدعم أنشطتها.

وشهدت الفعاليات حضورًا لافتًا من الشباب وطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، وممثلين عن مديريات الشباب والرياضة والصحة، وعدد من مشايخ البدو، في إطار خطة تستهدف بناء جيل واعٍ ومخلص لدينه ووطنه.