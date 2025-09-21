"صحّح مفاهيمك".. الوادي الجديد يدشن مبادرة قومية لتعزيز الوعي (صور)

مصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الثامن بعقار تحت الإنشاء في أسيوط (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أطلق اللواء د. محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مبادرة "صحّح مفاهيمك" بالمحافظة، بالتزامن مع انطلاقها على مستوى الجمهورية، بهدف معالجة القضايا الدينية والمجتمعية التي تمس حياة المواطنين.

أكد الزملوط أن المبادرة تمثل خطة وعي وطنية، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف وشركائها في ترسيخ القيم الإيجابية وحماية المجتمع من السلوكيات السلبية، لافتًا إلى أن الاستثمار في وعي الشباب هو الطريق الأسرع لترسيخ الانتماء.

وعلى هامش الفعالية، وجه المحافظ بوضع خطة متكاملة للنهوض بالقيم الأخلاقية، تشمل تكثيف اللقاءات الدعوية لطلاب المدارس والجامعات، وتنظيم مسابقة لإنتاج أفلام كرتونية هادفة، ودعم الطلاب غير القادرين بالجامعات.

وشدد الزملوط على ضرورة تقديم مادة الوعي بلغة بسيطة ومرنة عبر محاضرات وحوارات ووسائط مرئية، لضمان وصول الرسالة إلى أكبر قطاع من الجمهور.

حضر إطلاق المبادرة نائبة المحافظ، ونائب رئيس جامعة الوادي الجديد، ومدير أوقاف المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والشبابية.