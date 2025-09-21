إعلان

"صحّح مفاهيمك".. الوادي الجديد يدشن مبادرة قومية لتعزيز الوعي (صور)

06:42 م الأحد 21 سبتمبر 2025
    جانب من فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك بالوادي الجديد
    جانب من فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك بالوادي الجديد (4)
    جانب من فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك بالوادي الجديد (6)
    جانب من فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك بالوادي الجديد
    جانب من فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك بالوادي الجديد
    جانب من فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك بالوادي الجديد
    جانب من فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك بالوادي الجديد
    جانب من فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك بالوادي الجديد
    جانب من فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك بالوادي الجديد
    جانب من فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك بالوادي الجديد
    جانب من فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك بالوادي الجديد (3)
    جانب من فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك بالوادي الجديد
الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أطلق اللواء د. محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مبادرة "صحّح مفاهيمك" بالمحافظة، بالتزامن مع انطلاقها على مستوى الجمهورية، بهدف معالجة القضايا الدينية والمجتمعية التي تمس حياة المواطنين.

أكد الزملوط أن المبادرة تمثل خطة وعي وطنية، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف وشركائها في ترسيخ القيم الإيجابية وحماية المجتمع من السلوكيات السلبية، لافتًا إلى أن الاستثمار في وعي الشباب هو الطريق الأسرع لترسيخ الانتماء.

وعلى هامش الفعالية، وجه المحافظ بوضع خطة متكاملة للنهوض بالقيم الأخلاقية، تشمل تكثيف اللقاءات الدعوية لطلاب المدارس والجامعات، وتنظيم مسابقة لإنتاج أفلام كرتونية هادفة، ودعم الطلاب غير القادرين بالجامعات.

وشدد الزملوط على ضرورة تقديم مادة الوعي بلغة بسيطة ومرنة عبر محاضرات وحوارات ووسائط مرئية، لضمان وصول الرسالة إلى أكبر قطاع من الجمهور.

حضر إطلاق المبادرة نائبة المحافظ، ونائب رئيس جامعة الوادي الجديد، ومدير أوقاف المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والشبابية.

صحح مفاهيمك الوادي الجديد محمد الزملوط
