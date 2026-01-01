إعلان

كواليس انتقال إمام مسجد نادي الزمالك للعمل بفرع الأهلي بالشيخ زايد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

08:43 م 01/01/2026

الشيخ محمد عطا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر بوزارة الأوقاف، كواليس انتقال الشيخ محمد عطا إمام وخطيب مسجد نادي الزمالك للعمل بمسجد النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم، إن الشيخ محمد عطا يؤم المصلين بنادي الزمالك منذ عدة سنوات وكان يسكن مع أسرته بمنطقة البراجيل بمحافظة الجيزة، وتقدم من فترة بطلب للوزارة للانتقال لفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد.

وأضاف أن الشيخ محمد عطا ذكر في طلب النقل لفرع النادي الأهلي يعود لتغيير محل إقامته لمنطقة الشيخ زايد، ولعدم تكبد مشقة الذهاب إلى فرع نادي الزمالك بميت عقبة، خاصة وأنه من ذوي البصيرة.

اقرأ أيضًا:

أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة

رسميًا.. مسابقة لتعيين 4500 طبيب بيطري| رابط التقديم والموعد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الأوقاف الشيخ محمد عطا خطيب مسجد نادي الزمالك النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة