كواليس انتقال إمام مسجد نادي الزمالك للعمل بفرع الأهلي بالشيخ زايد

كشف مصدر بوزارة الأوقاف، كواليس انتقال الشيخ محمد عطا إمام وخطيب مسجد نادي الزمالك للعمل بمسجد النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم، إن الشيخ محمد عطا يؤم المصلين بنادي الزمالك منذ عدة سنوات وكان يسكن مع أسرته بمنطقة البراجيل بمحافظة الجيزة، وتقدم من فترة بطلب للوزارة للانتقال لفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد.

وأضاف أن الشيخ محمد عطا ذكر في طلب النقل لفرع النادي الأهلي يعود لتغيير محل إقامته لمنطقة الشيخ زايد، ولعدم تكبد مشقة الذهاب إلى فرع نادي الزمالك بميت عقبة، خاصة وأنه من ذوي البصيرة.

