بالصور- انتظام 12 ألف طالب بالمعاهد الأزهرية في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انطلاق الدراسة اليوم بجميع معاهد المنطقة الأزهرية مع بداية العام الدراسي 2025-2026، حيث تستقبل مختلف طلاب المراحل التعليمية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، بإجمالي 150 معهدًا أزهريًا، متمنيًا للطلاب عامًا دراسيًا موفقًا تسوده الجدية والانضباط وتحقيق النجاح.

وأشار فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، إلى أن إجمالي عدد الطلاب بالمنطقة يبلغ نحو 12 ألفًا و200 طالبًا وطالبة ، مؤكدا جاهزية المعاهد من حيث تجهيز الفصول الدراسية والمقاعد والمعامل.

فضلًا عن تنفيذ أعلى معايير الأمن والسلامة، بما يشمل أعمال الصيانة الدورية للفصول وساحات المعاهد ومخارج الكهرباء، ضمانًا لتوفير بيئة آمنة للطلاب.