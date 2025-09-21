"عايزة أحول لبنتي".. ولي أمر تستوقف وزير التعليم في بنها- صور

جامعة بني سويف تستقبل 120 ألف طالب خلال العام الدراسي الجديد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شهدت جولة الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، داخل مدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، موقفاً إنسانياً لافتاً، بعدما استوقفته ولية أمر إحدى التلميذات وطلبت منه تحويل ابنتها إلى مدرسة أخرى أقرب لمحل سكنها.

الوزير استمع لطلب الأم باهتمام، وأكد لها أن الوزارة حريصة على تلبية احتياجات أولياء الأمور بما يضمن مصلحة الطلاب، موجهاً على الفور مسؤولي الإدارة التعليمية ببنها بدراسة الطلب بشكل عاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية.

وشدد الوزير على أن أبواب الوزارة مفتوحة دائماً للتواصل مع أولياء الأمور، وأن هدف الدولة في المقام الأول هو تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

ولاقى الموقف تفاعلاً إيجابياً من أولياء الأمور الحاضرين، الذين أعربوا عن تقديرهم لاستجابة الوزير الفورية وحرصه على متابعة أدق التفاصيل خلال جولته الميدانية مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026.