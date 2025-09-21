جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات ماراثون العام الدراسي الجديد بمحافظة جنوب سيناء، وسط استعدادات مكثفة من قبل إدارات المدارس، وتوزيع البالونات والهدايا على الطلاب، إضافة إلى حفلات استقبال بمرحلة رياض الأطفال، تضمنت أشكال كرتونية، وأغاني وسط أجواء مبهجة للأطفال وأولياء أمورهم.

وحرص رؤساء المدن على زيارة المدارس، للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة اليوم الأول في العام الدراسي الجديد 2025- 2026، والتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلاب.

واستقبلت 385 مدرسة بجنوب سيناء اليوم الطلاب من مختلف المراحل التعليمية.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المدارس استقبلت اليوم الصف الأول من كل مرحلة، تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم، الخاصة بفتح المدارس لاستقبال الطلاب بشكل تدريجي منعا للتكدس، مؤكدا أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة لطلاب الصف الثاني من كل مرحلة غدا، وبعد غد طلاب الصف الثالث من كل مرحلة مع تواجد كامل لجميع الطلاب داخل المدارس.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن جميع المدارس حرصت على توفير بيئة تعليمية آمنة ونظيفة للطلاب، من خلال تجهيز الفصول الدراسية، والمعامل، والمكتبات، والجداول الدراسية، والملاعب، وقاعات رياض الأطفال، إضافةً إلى توفير الكتب.