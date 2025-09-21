إعلان

نقل الباعة لمكان بديل.. إخلاء سوق الهانوفيل في الإسكندرية- صور

10:31 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
الإسكندرية – محمد عامر:

أخلى حي العجمي بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية سوق الهانوفيل والشوارع المحيطة به، ونقل الباعة الجائلين إلى مكان بديل، لضمان عدم إعاقة حركة المارة والسيارات.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء بإعادة الانضباط للشارع وتسهيل حركة المواطنين وعودة الشكل الجمالي والحضاري لشوارع عروس البحر المتوسط.

وأوضحت المهندسة نور الهدى محمد، رئيس حي العجمي، أنه جرى إخلاء سوق الهانوفيل ونقل الباعة الجائلين إلى مكان بديل أمام البوستة، بسبب إعاقتهم حركة المرور والمارة.

وأشارت إلى أنه يجري شن حملات يومية على منطقة سوق الهانوفيل، للتأكد من عدم عودة الباعة مرة أخرى لإعاقة المرور وحركة المواطنين بافتراشهم الطريق العام.

وناشدت رئيس حي العجمي المواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة للإشغالات والمكان البديل للباعة الجائلين مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء بكافة إمكانياتها في خدمة المواطن.

