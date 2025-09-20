محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف والإنترلوك في شبرا الخيمة وطوخ وبنها

إصابة 20 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تنفيذ عدد من مشروعات الرصف والتطوير بعدة مدن وأحياء ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

وشملت المتابعات الميدانية للمحافظ عدداً من المواقع، أبرزها أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمسطح 3000 متر مربع في محيط منطقة عمار بن ياسر بحي غرب شبرا الخيمة، والانتهاء من طبقة الأساس بطول 400 متر بشارع بهتيم أسكو بحي شرق شبرا الخيمة تمهيداً لأعمال الرصف النهائية.

كما تم استكمال أعمال طبقة الأساس بشارع ترعة النحاس بمدينة قليوب بطول 600 متر، إلى جانب توريد طبقة أساس للجزيرة الوسطى بمدينة الخانكة بطول 1270 متراً وتنفيذ طبقة رابطة للطريق بطول 1280 متراً وعرض 4 أمتار.

وفي مدينة طوخ، شهد طريق مصرف الحصة أعمال صب السلاح الخرساني بطول 500 متر في الاتجاهين، مع تنفيذ طبقة أساس بطول 320 متراً وطبقة رابطة بطول 220 متراً بمتوسط عرض 9 أمتار، بينما شهدت مدينة بنها تركيب بلاط إنترلوك بمسطح 3000 متر مربع بمتفرعات شارع نصار، في خطوة تهدف لتحسين المظهر الجمالي للطرق الداخلية.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ خطة متكاملة تستهدف خدمة المواطنين وتحسين جودة الحياة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية وضمان أعلى مستويات الجودة في التنفيذ.

كما وجّه رؤساء المدن والأحياء بمتابعة دقيقة ومستمرة لمراحل التنفيذ، وتسريع وتيرة الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة وتطوير شبكة الطرق بالمحافظة.