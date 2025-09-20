محافظ الدقهلية: ضريح الشعراوي قيمة روحية لمصر ونسعى لسرعة تطويره (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أعمال التطوير الجارية بضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي بمنطقة دقادوس بمدينة ميت غمر، لمتابعة سير العمل ميدانيًا والتأكد من معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وشدّد المحافظ على تكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن تمهيدًا للافتتاح، مؤكدًا أن ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي يُعد قيمة روحية ودينية عظيمة، ليس فقط لأبناء محافظة الدقهلية بل لمصر كلها، ومن ثم فإن تطويره يأتي على رأس أولويات المحافظة.

ووجّه مرزوق رئيس مركز ومدينة ميت غمر بتقديم الدعم الكامل للشركة المنفذة ومتابعة الأعمال يوميًا لضمان الالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة.

وأشار المحافظ إلى أن عملية تطوير ضريح الشيخ الشعراوي ومحيطه تأتي في إطار خطة المحافظة للاهتمام بالمعالم الدينية والتاريخية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة الدقهلية.





