الأقصر تستعد لتجربة "صقر 162" لمواجهة الأزمات والكوارث (صور)

الأقصر - محمد محروس:

ترأس المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، الاجتماع التنسيقي الذي تنفذه قوات الدفاع الشعبي والعسكري، في إطار استعدادات المحافظة لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 162"، والمقرر إجراؤه خلال الفترة من 17 وحتى 19 يناير 2026.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو مالك المستشار العسكري، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات المعنية، ومديري المديريات، ومحسن الشامي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ناقش الاجتماع استعدادات المديريات التنفيذية المشاركة في التجربة، والمستجدات المضافة هذا العام، بالإضافة إلى استعراض ملحوظات التجربة السابقة لتلافيها. كما تم عرض مخطط تنفيذ التدريب، والمهام المكلف بها كل قطاع، والسيناريوهات المحتمل تنفيذها لضمان نجاح التجربة وخروجها بصورة مشرفة تعكس جاهزية محافظة الأقصر.

وأكد محافظ الأقصر على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المشاركة، فيما استعرض السكرتير العام والمستشار العسكري خطة الاصطفاف ومواقع معسكرات الإيواء، بما يضمن حسن إدارة أي أزمة محتملة.