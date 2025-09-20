بورسعيد - طارق الرفاعي:

يواصل مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي فعالياته لليوم الثاني على التوالي، حيث أقيمت ورشة مجانية في كتابة السيناريو لأبناء بورسعيد.



يأتي ذلك ضمن الدورة الأولى للمهرجان التي تحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين، والمقامة بالمركز الثقافي تحت شعار "سينما تُضيء"، والممتدة حتى 22 سبتمبر الجاري، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان.

وشهدت الورشة التي قدّمها السيناريست الكبير هاني فوزي تفاعلًا لافتًا من المشاركين، حيث تناول أسس البناء الدرامي وطرق كتابة السيناريو للأفلام والمسلسلات، إضافة إلى أشكال السرد التقليدية وغير التقليدية.

وأعرب المتدربون عن سعادتهم بإقامة هذه الورش في بورسعيد، مؤكدين أنها وفرت عليهم مشقة السفر إلى القاهرة وتكاليف باهظة، موجّهين الشكر إلى إدارة المهرجان التي أتاحت لهم فرصة التعلم على يد واحد من كبار كتاب السيناريو في مصر.

وأشاد هاني فوزي بمستوى المتدربين، مؤكدًا أن بينهم مواهب مميزة تبشّر بكتّاب سيناريو واعدين في المستقبل. فيما اعتبر الناقد أحمد عسر، رئيس المهرجان، أن الورش الفنية المجانية تمثل نقلة نوعية لدعم المواهب الشابة وصقلها، لافتًا إلى الإقبال الكبير الذي شهدته منذ الإعلان عنها.

يُذكر أن فعاليات المهرجان انطلقت الخميس الماضي بحفل افتتاح كبير بالمركز الثقافي في بورسعيد، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، ومحافظ بورسعيد اللواء محب حبشي.







