انتهاء حملة التجريع الجماعي للبلهارسيا بالدقهلية (صور)

الدقهلية تحصّن أكثر من 204 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية عن انتهاء حملة التجريع الجماعي لمكافحة البلهارسيا في البؤر المصابة بعدد من قرى المحافظة.

ونُفذت الحملة تحت رعاية اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة، وإشراف الدكتور محمد عماد، مدير إدارة علاج البلهارسيا والطفيليات المعوية.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة أن الحملة شملت 11 إدارة صحية، حيث تم استهداف 31 بؤرة مصابة، وقامت فرق مدربة من فنيي المعامل بالوحدات الصحية بزيارة منازل المواطنين لتجريعهم أثناء المرور.

بلغ عدد المواطنين الذين شملهم التجريع خلال الحملة 58,349 مواطنًا من مختلف قرى المحافظة، فيما قامت فرق التجريع بإدارتي المطرية والجمالية بتغطية صيادي القرى النيلية، حيث بلغ عدد الصيادين المستفيدين 6,601 صيادًا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الوزارة للقضاء على الأمراض المتوطنة ورفع مستوى الصحة العامة، موجّهًا الشكر لفرق العمل الميدانية التي واصلت الليل بالنهار لضمان وصول الخدمة لجميع المستهدفين.





