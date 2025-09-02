إعلان

سقوط سيارة بركابها من أعلى كوبري "شبرا - بنها الحر"

07:38 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

سقوط سيارة بركابها من أعلى كوبري ''شبرا - بنها الح

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث مروع، اليوم، إثر سقوط سيارتهم من أعلى كوبري شبرا – بنها الحر، بعد أن فقد قائدها السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى تهشمها بالكامل.

هرعت قوات الشرطة والمرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى قها لتلقي العلاج اللازم.

تم فرض كردون أمني ورفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور مرة أخرى، بينما يجري تحرير محضر بالواقعة للوقوف على كافة ملابساتها.

حادث مروع قوات الشرطة سيارات الإسعاف
