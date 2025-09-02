إعلان

"يوم الهواء النظيف" في البحيرة.. إزالة 17 مكمورة فحم وتجميل شوارع بأبو المطامير

03:52 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير التابعة لمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، فعاليات مبادرة "يوم الهواء النظيف"، والتي تضمنت حملات تشجير وتجميل بالشوارع، وإزالة 17 مكمورة فحم بعدد من قرى الظهير الصحراوي للحد من مصادر التلوث وتحسين جودة الهواء.

شملت الأعمال ري وغسيل الأشجار ودهان الأرصفة بالشوارع الرئيسية، فضلًا عن تجميل مداخل المدينة والمناطق المحيطة بمراكز الشباب والمدارس لإظهار المدينة في صورة حضارية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المبادرة تمثل رسالة قوية نحو بيئة نظيفة وصحية، مشددة على أهمية تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يليق بمكانة محافظة البحيرة ومواطنيها.

البحيرة أبو المطامير قرى الظهير الصحراوي
